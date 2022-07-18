المرعاش: الدول الغربية باتت تنظر إلى ليبيا على أنها غنيمة لتحقيق صفقات نفطية

قال الكاتب والباحث السياسي ” كامل المرعاش ” إن تضارب المصالح بين الدول الغربية يعكس مدى غياب استراتيجية أوروبية موحدة.

وأوضح المرعاش خلال مداخلة تلفزيونية له، أن الدول الغربية الفاعلة باتت تنظر إلى ليبيا على أنها غنيمة، وذلك لتحقيق صفقات تجارية ونفطية، لافتا إلى أن تضارب المصالح بين هذه الدول هو الذي أفشل كل المبادرات السابقة للحل في البلاد.

وبين الباحث السياسي أن ألمانيا وهي دولة كبيرة وفاعلة في الملف الليبي عملت على إجهاض أهم عملية أوروبية كان يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في ليبيا وهي عملية “إيريني” لحظر السلاح.

واستطرد قائلًا: “الحصيلة النهائية هي إن الأوروبيين خرجوا من الملف الليبي بسبب الانقسامات وتضارب المصالح”.

واختتم المرعاش تصريحاته قائلآ: “الدول الأوروبية تركت الأمور في ليبيا للولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، لا سيما وأنهما عملا على إجهاض أي محاولات أوروبية للوصول إلى حل في البلاد”.