ضبط 7.5 ملايين قرص مخدر بميناء بنغازي البحري

أعلنت النيابة العامة، مساء الأحد، عن ضبط سبعة ملايين وخمسمائة ألف قرص يحتوي على مادة «بريجابالين» التي تُسبِّب الاعتماد الفسيولوجي (الإدمان)، داخل حاوية مخصصة لنقل البضائع وصلت ميناء بنغازي البحري على متن إحدى السفن في رحلتها رقم ( YG223A).

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن المستشار النائب العام أناط بوكيل النيابة العامة المختص، الإشراف على مأموري الضبط القضائي العاملين في قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي عند إجراء تفتيش الحاوية، والبحث داخلها عن أية مؤثرات عقلية، اعتمادا على المعلومات المقنَّنة، بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات.

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ووجّه النائب العام بمباشرة إجراء ملاحقة الضالعين في المساهمة الجنائية، واتخاذ التدابير الرامية إلى تحديد هوية المساهمين لدى الولايات القضائية النظيرة، نظرًا لما تشكله جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية من خطر على مقومات المجتمع.

ضبط أقراص تحتوي على مادة «بريجابالين» في ميناء بنغازي البحري (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)

ضبط أقراص تحتوي على مادة «بريجابالين» في ميناء بنغازي البحري (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)

ضبط أقراص تحتوي على مادة «بريجابالين» في ميناء بنغازي البحري (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)