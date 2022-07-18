امطير: هل سنشهد إعلان الاقتراض من البنك الدولي أم إفلاس ليبيا؟

حذرت عضو مجلس الدولة أمنة امطير، من عملية الإنفاق التي يقدم عليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، التي ربما تدفع ليبيا للاقتراض أو الإفلاس.

وتساءلت امطير، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هل سنشهد إعلان الاقتراض من البنك الدولي، أو سنشهد إفلاس ليبيا؟”.

وتابعت امطير:” الصريرات كبرن وربك يستر، وما زلت نقول صاير للبعض كيف من رافعها السيل وتزغرط”.

وكان الدبيبة، قال في وقت سابق، خلال اجتماعه مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية:” في المرة السابقة قدمنا مبالغ للدعم وسميناها “الصريرات” وفي هذه السنة ممكن نكبروا هذه “الصريرات” شوية”.