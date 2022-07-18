عمر النعاس: مشروع الدستور جاهز منذ 5 سنوات لسماع كلمة الشعب الليبي فيه

طالب ” عمر النعاس ” عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، اليوم الأحد، سماع كلمة الشعب الليبي بخصوص مشروع الدستور.

وقال النعاس في منشور على حسابه في “فيسبوك” إن مشروع الدستور الليبي الذي أقرّته الهيئة المنتخبة من الشعب جاهز منذ 5 سنوات.

وأضاف أن مشروع الدستور جاهز لسماع كلمة الشعب الليبي فيه، مشددًا على ضرورة احترام إرادة 2.8مليون ناخب ليبي.

وتابع عضو الهيئة :”علينا أن نناضل من أجل تمكين الشعب اللييي من إبداء رأيه وممارسة حقه الدستوري وقول كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من خلال حق الاستفتاء وصناديق الاقتراع”

وأضاف النعاس قائلآ:”السؤال هو لماذا الخوف من كلمة الشعب؟ علينا مواصلة التذكير والتوعية وألا نستسلم حتى لا يُقال يوما لماذا لم تقولوا لنا الحقيقة؟”.

وذكر عضو لهيئة :”أرجو ألا يأتي يوما حيث لا ينفع الندم ويقول البعض فيه إنا ظلمنا أنفسنا إنّا كنّا غافلين وكنّا مُغيّبين وكنّا مظلومين وكنّا تائهين”.

وختم النعاس منشور بالقول :” النضال من أجل الدستور واجب وحق وطني علينا التمسك به”.