الوطني لمكافحة الأمراض: بؤر جديدة لفيروس كورونا.. ودخول طرابلس للمستوى الوبائي الثالث

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، ظهور بؤر جديدة لفيروس «كورونا» في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية، نظرًا لارتفاع مؤشر عدد التكاثر إلى 1.8 بنهاية هذا الأسبوع، وارتفاع المعدل الأسبوعي لنسبة الحالات الموجبة إلى 36%، تزامنًا مع انخفاض عدد الاختبارات، إشارة إلى ضعف القدرة الحالية لأجهزة الرصد والتقصي في الكشف عن الحالات.

وذكر المركز، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ، في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي خلال الفترة من الثامن إلى 14 من يوليو الجاري، بارتفاع تصنيف منطقة طرابلس إلى المستوى الوبائي الثالث، نتيجة انخفاض عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها يوميًا وإغلاق أغلب مراكز العزل في المنطقة، وهو ما يدعو لفرض بعض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي المرض.

كما أشار التقرير إلى انخفاض عدد الاختبارات إلى أقل من 50 اختبارًا لكل 100 ألف مواطن، وهو يقلل وبشكل كبير قدرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء.

وأكد المركز أن معظم المناطق الصحية لا تزال تشهد استقرارًا في عدد الحالات المسجلة أسبوعيًا، ولم تتخط أي منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 ألف مواطن، وارتفاع عدد المناطق التي سجلت حالات إصابة إلى 7 مناطق.

وبلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي حوالي 167 اختبارًا يوميًا مع ارتفاع متوسط عدد الحالات الموجبة أسبوعيًا والتي بلغت 88 إصابة بالفيروس، بارتفاع قدره 253% عن المسجلة في الأسبوع الماضي.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 502 ألف و642 حالة، بينها 406 حالات نشطة، و495 ألفًا و805 حالات شفاء، و6431 حالة وفاة.