«النواب»: تصريحات دغيم «المقاطع» عن عقيلة صالح محض افتراء وكذب وتدليس

نفى المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، كل ما جاء على لسان عضو مجلس النواب زياد دغيم، الذي وصفه بـ«المقاطع».

وأكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان له عبر حسابه على “فيسبوك”، أن زياد دغيم مقاطع لكافة جلسات مجلس النواب لمدة قاربت الـ 10 أشهر، لذلك فإنه لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل المجلس.

واستنكر، المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، نقل زياد دغيم تصريحات مكذوبة ومغلوطة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وشدد المركز الإعلامي، على أن كافة التصريحات التي يدلي زياد دغيم بشأن رئيس مجلس النواب هي محض افتراء وكذب وتدليس ولا تمس للواقع بصلة.

وكان زياد زياد دغيم، قال في تصريحات صحفية، في وقت سابق، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اقترح ثلاثة متلازمات لحل أزمة النفط، على رأسها إنهاء إيقاف تصدير النفط، وتجميد الإيرادات بالمصرف الخارجي إلى حين إجراء انتخابات قريبة .

وأكد دغيم، في تصريحاته، أن عقيله شدد على وضع آلية قانونية أو دستورية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم ”

وتابع دغيم، في تصريحاته:” للأسف مقترح الميزانية المقدم لا يضع أي معالجة لتوزيع عادل للثروة الذي يشترطه عقيلة صالح، ويجب تضمين نصوص بقانون الميزانية لمعايير توزيع الثروة بالقانون، وإلزام وزارة المالية والتخطيط بنسبة مخصصات المحليات، (لا تقل عن 70% من الباب الثاني والثالث)، تديرها المحليات بمعزل عن الحكومة المركزية التي يقتصر دورها على الباب الرابع ومرتبات الوزارات السيادية والمؤسسات العامة المركزية”.

وتمسك دغيم، بوضع نصوص حقيقية بقانون الميزانية يتطلب إجراء تعديلات مصاحبة بالقانون المالي للدولة وقانون الإدارة المحلية، وغير ذلك يظل توزيع الثروة شعارا سياسيا غير حقيقي

واستطرد:” الأنسب والأقرب تجميد عوائد النفط بالمصرف الخارجي إلى حين إجراء انتخابات عامة للضغط على كل الأطراف لتحقيق الاستحقاق الشعبي”.