لنقي: حل الأزمة الليبية ما زال بعيدًا.. والإرادة الوطنية غائبة

استبعد ” أحمد لنقي ” عضو مجلس الدولة الإستشاري، وجود حل قريب للأزمة السياسية في ليبيا، معتبرا أن الخروج من المشكلة لا يزال بعيدا.

ونفى لنقي في تصريحات صحفية لموقع ” إرم نيوز ” وجود إرادة وطنية ليبية، لدى بعض قادة المشهد السياسي في البلاد، نتيجة الانقسامات بينهم حول “نصيب” و”حصة” كل واحد منهم، على حد تعبيره.

كما أضاف عضو مجلس الدولة ، إن الأطراف المختلفة تريد تقسيم المال العام ليضمن كل طرف حصته، متابعآ أن القرار السيادي مرتهن للفساد المالي والإداري، ولمصالح الجماعات المسلحة.

وأشار لنقي إلى الدور الروسي في ليبيا، وإلى الأزمة الدولية المتمخضة عن الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن هذه الأمور، سبب آخر لاتساع رقعة الأزمة الليبية، وطول مكوثها