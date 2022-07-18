ضبط 7.5 مليون قرص يحتوي على مادة «بريجابالين» المسببة للإدمان بسفينة في ميناء بنغازي

أعلن مكتب النائب العام، عن ضبط 7.5 مليون قرص يحتوي على مادة “بريجابالين” المسببة للإدمان على متن حاوية في سفينة وصلت ميناء بنغازي، وإصدار توجيهات بمتابعة المتورطين وضبطهم.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنها أجرت تفتيشاً غايته إثبات جريمة الشروع في تهريب كمية من المؤثرات العقلية إلى داخل البلاد.

وأضافت النيابة العامة، في بيانها، إنه اعتماداً على المعلومات المقنَّنة، بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، إزاء واقعة دَسِّ كمية من المؤثرات العقلية في مستوعِب (حاوية) مخصص لنقل البضائع وصل، في وقت سابق، إلى ميناء بنغازي البحري على متن إحدى السفن المميزة رحلتها بالرقم ( YG223A)، أناط المستشار النائب العام بوكيل النيابة العامة المختص، الإشراف على مأموري الضبط القضائي العاملين في قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي، عند إجراء تفتيش الحاوية؛ والبحث داخلها عن أية مؤثرات عقلية؛ فترتَّب عن الإجراء ضبط سبعة ملايين وخمسمائة ألف قرص يحتوي على مادة (بريجابالين) التي تُسبِّب الاعتماد الفسيولوجي (الإدمان).

وتابع البيان:” لما تشكله جريمة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية من خطر على مقومات المجتمع؛ وجّه المستشار النائب العام بمباشرة إجراء ملاحقة الضالعين في المساهمة الجنائية؛ واتخاذ التدابير الرامية إلى تحديد هوية المساهمين لدى الولايات القضائية النظيرة”.