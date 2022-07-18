بعد رفع القوة القاهرة.. ناقلة نفطية تدخل ميناء البريقة لتصدير أول كمية من المكثفات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة ” فرحات بن قدارة ” ، دخول الناقلة النفطية «IBELA»، التي تحمل العلم الإيطالي لتصدير أول كمية من المكثفات عبر ميناء البريقة النفطي التابع لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز، وذلك وفق حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويذكر أنه في وقت سابق أمس الأحد، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن بن قدارة ترأس اجتماعًا تحضيريًا لمجلس الإدارة بمبنى المؤسسة في العاصمة طرابلس. وقامت الصفحة الرسمية للحكومة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بنشر صورًا للاجتماع.