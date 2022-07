أونيس: مرحلة العمل السياسي وتحشيد الدعم قد انتهت.. ولا خيار أمام باشاآغا سوى الدخول إلى طرابلس

ليبيا – قال وزير الثقافة السابق بحكومة الوفاق حسن أونيس إنه رغم ما وصفه بـ”الفخاخ” التي زرعها رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في طريق الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا حتى لا تمارس مهامها من طرابلس، إلا أن باشاآغا قام بتفكيكها وفق أعلى درجات ضبط النفس حسب قوله.

أونيس وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “الحركات الاستعراضية المتمثلة في إلقاء الأموال هنا وهناك، لا تتعدى كونها عرضًا سخيفًا على ركح تسيطر عليه راقصة، تعرض هي مفاتنها أمام الجمهور، ويتفاخر هو ببعثرة ما في الخزينة، ليصفق الجمهور لكليهما، غير أن الراقصة ستعود محملة بالأموال، وهو منتشٍ بهتاف الحضور، والخاسر الوحيد الخزينة العامة”.

وأردف: “الآن أصبحت الخيارات أمام باشاآغا قليلة جدًا، وهي إما أن يدخل إلى طرابلس، وإما أن يدخل لطرابلس، فمرحلة العمل السياسي وتحشيد الدعم قد انتهت، ويمكن القول إن التجهيزات في طورها النهائي، وأصبحت مسألة دخول طرابلس مرهونة بقرار من باشاغا نفسه لا أحد سواه؛ إما سلمًا وهذا ما نتمناه جميعًا؛ أو من خلال عملية جراحية محدودة وهذا ما لا نتمناه، ولكن قد تضطر الحكومة الليبية لتفعيل هذا الخيار لإزالة الورم الخبيث الموجود في طريق السكة”.

أونيس ختم: “في حال ما قرر الدبيبة رفض التسليم والاستلام السلمي، وذهب إلى خيار المواجهة العسكرية، فحينها سيكون هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأرواح التي سوف تزهق، وعن الأرزاق التي سوف تتلف،وإذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم، إلى الدولة ماضون شاء من شاء وأبى من أبى”.

