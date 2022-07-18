تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط لم يكن صفقة سياسية

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، إن قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة مصطفى صنع الله، لم يكن صفقة سياسية، مشيرًا إلى أنه أتى بتوافق وتشاور بين مختلف الأطراف السياسية ودون أي تدخل خارجي.

جاء ذلك، في اجتماع الأحد مع المؤسسة الوطنية للنفط، لافتًا إلى أنه يثق في وطنية مجلس إدارة المؤسسة الجديد، برئاسة فرحات بن قدارة.

وقال الدبيبة،” أثق في مجلس الإدارة ورئيسه ووطنيهم وقدرتهم على قيادة المؤسسة بكل احترافية ومهنية”.

وأضاف صنع الله، أنه “لا أحد يزايد على وطنية مجلس الوزراء أو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ولا يمكن التفريط في تراب هذا الوطن الذي ضحى ولا يزال يضحي من أجله أبناؤنا كل يوم”.

غلق الطريق

واعتبر الدبيبة، أن تم “إغلاق الطريق أمام كل المتآمرين من الأحزاب، وأنه لن تكون هنالك أي أجندة سوى أجندة الشعب الليبي”.

وقال، “سيتم تفعيل الزيادة المستحقة للعاملين بقطاع النفط ابتداء من أغسطس، و نحن مسؤولون اليوم على خدمة الشعب الليبي ونتألم إذا ما شعرنا أننا لسنا بجانبه وبحمد الله تم فتح الحقول واستئناف العمليات النفطية”.

وأعرب الدبيبة، عن احترامه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السابق. وقال، “نشكرهم على جهودهم ونستوعب الجميع ومن يرغب بالاستمرار في العمل بالمؤسسة له ذلك”.

وأضاف الدبيبة، “نشجع الليبيين للانخراط في قطاع النفط والعمل به”. وقال، “سنطالب الشركات الدولية العاملة في ليبيا حاليا بالانفتاح على عقد شراكات مع الشركات الليبية”.