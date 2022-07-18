بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 18 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 18 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر و أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-36)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبياً علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-33)مْ وتسجل علي اجدابيا (36)مْ, وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحياناً على غات والمناطق القريبة منها.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:14)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:11).