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التواتي: نحن في انتظار صندوق النقد الدولي بعد صناديق الذخيرة والانتخابات المغدورة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أننا الآن في انتظار صندوق النقد الدولي، وعندها لن يكون هناك معنى لكل هذا الصراع.

وقال التواتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» “بعد صناديق الذخيرة، وصناديق الانتخابات المغدورة، ها نحن الآن في انتظار صندوق النقد الدولي، وعندها لن يكون هناك معنى لكل هذا الصراع”.

وأضاف “سينقض علينا كل أنواع اللصوص، سيلوي اللصوص المحليين ذراعنا اليسرى، وسيلوي اللصوص الدوليين ذراعنا اليمنى وحتى أعناقنا، ولن يكون هناك ما نتصارع عليه”.

وتابع “سيشقى أولادنا وأحفادنا لسداد ديون اللصوص، أيها المارقين يوما مرحبا بكم في حظيرتنا حظيرة مجتمعنا الدولي. اللعنة بمختلف لغات البشر والشياطين”.

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صحيفة الساعة 24

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