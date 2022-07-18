طقس مستقر والأرصاد توجه دعوة هامة للمصطافين

العنوان

توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بقاء حالة الطقس مستقرة على أغلب مناطق ليبيا.

وذكر، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس مستقرة، اليوم، والأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

وبيّن، أن درجات الحرارة تبقي ضمن معدلاتها الطبيعية لشهر يوليو وتتراوح على مناطق الشمال ما بين (29 – 35) مئوية، بينما على مناطق الوسط والجنوب ما بين (36 – 40) مئوية.

في المقابل وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية دعوة إلى المصطافين بأخذ الحيطة والحذّر أثناء السباحة لوجود اضطراب على الساحل الشرقي.

ولفت إلى أن البحر يكون ملائمًا نسبيًا للسباحة على السواحل الغربية.

وقال المركز، إن “البحر يكون ملائم نسبياً للاصطياف على السواحل الغربية، بينما يكون مضطرب على أغلب مناطق الساحل الشرقي نتيجة للرياح النشطة عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر”.