الكيلاني: لا بد من الاستمرار في عملية تسليم بطاقات “إيفاء” للزوجات والبنات

ليبيا- التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني بوكيل شؤون الفروع بالوزارة فرج مجاهد.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أكد أن اللقاء شهد لقاء الوقوف على عمل الفروع في مختلف المناطق، خاصة ما يتعلق باستمرار عملية تسليم بطاقات “إيفاء” الخاصة بالزوجة والبنات فوق سن ال 18 بوصف مجاهد رئيسًا للجنة التسليم.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضًا مراحل الصيانة التي تشهدها بعض مقار الفروع وتسليم التجهيزات والأثاث المكتبي والأجهزة المختلفة لها.

