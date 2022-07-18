الزرقاء: دخول الداعين لعودة الملكية على صراع السلطة سيعقد الموقف أكثر

أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن أغلب القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في ليبيا، ترفض اعتماد الدستور الملكي، ولو لفترة مؤقتة، وبالتالي رفضهم المطلق لعودة الملكية كنظام حكم في البلاد.

وقال الزرقاء، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “هناك تخوف لدى تلك القوى من وصول شخصية جديدة للسلطة، قد تجري لصالحها تعديلاً للقوانين والتشريعات وتقصي الجميع”.

وأضاف “أتوقع أن يؤدي دخول الداعين لعودة الملكية على خط الصراع على السلطة بين تيارات عدة مدنية ودينية، فضلاً عن الوجود القوى للميليشيات المسلحة، لمزيد من تأزم الموقف، وليس للانفراجة، فمثل هذه الدعوات محاولة للهروب من الأزمة، وليست سعياً جدياً لحلها”.