المركز الوطني للأمراض ينظم ببنغازي ورشة عمل حول التواصل أثناء المخاطر

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

18 July, 2022

نظمت صباح أمس الأحد ببنغازي، ورشة عمل حول التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية، استهدفت مشاركة عدد من الإعلاميين والمكاتب الإعلامية بمختلف الجهات

واقيمت الورشة بمقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي و بإشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومنظمة اليونيسيف، وبالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية بنغازي.

وحضر افتتاح الورشة ناصر مختار الكاديكي مدير الخدمات الصحية بنغازي والذي أكد في كلمة الافتتاح على دور الإعلام في توصيل رسالة التثقيف الصحي إلى مختلف شرائح المجتمع.

وتناولت الورشة محاضرات وحلقات نقاش وورش عمل حول مهارات التواصل، والتثقيف الصحي في ظل جائحة كورونا، وكذلك آخر مستجدات الوضع الوبائي في ليبيا، وأهمية التطعيم.

وقدم البرنامج التدريبي مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عماد نجومة ومدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالخدمات الصحية بنغازي احمد العوامي.