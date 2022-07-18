الحداد يستقبل الناظوري في مطار معيتيقة

استقبل رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، رئيس أركان قوات القيادة العامة عبدالرزاق الناظوري في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الإثنين.

ويأتي اجتماع الحداد والناظوري اليوم في إطار استكمال اللقاء الذي عقد في سرت خلال وقت سابق، ضمن المشاورات العسكرية، حسب ما نشره حساب قناة «المسار» على موقع «تويتر».

اجتماعات الحداد والناظوري

والتقى الناظوري والحداد في سرت لأول مرة في 11 ديسمبر الماضي، حيث أكدا على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، في إطار حل ليبي – ليبي، ثم بعدها بأقل من شهر اجتمعا مجددا، وصدر عن اللقاء بيانا مقتضبا أشار إلى «بحثهما عدد من الموضوعات ذات الطابع العسكري، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين».

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وفي 20 يونيو الماضي، حضر الطرفان اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة المصرية القاهرة، ليتفقوا على أهمية «توحيد المؤسسة العسكرية؛ وبناء جيش قوي بعيدا عن التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض».