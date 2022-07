صحة تصريف الأعمال تستعجل مؤسساتها بشأن تسوية مرتبات العاملين فيها

ليبيا – أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال تعميمًا بشأن المتخلفين عن إحالة بيانات العاملين من عناصر طبية وطبية مساعدة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد إمهال الإدارة المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والعيادات المجمعة والأجهزة والجهات التابعة للقطاع الصحي التي لم تتجاوب مع مطالبات وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال أسبوعًا واحدًا لإحالة البيانات وفقًا للجداول المعد من الوزارة.

وأضاف البيان: إن إصدار التعميم يأتي تنفيذًا لتعليمات رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف بالحكومة المؤكدة على تسوية مرتبات العاملين وفق القرار رقم 885 ولإحالة القوائم لإدارة الميزانية بوزارة المالية في الحكومة.

وحملت وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال جميع الجهات التابعة لها المسؤولية القانونية في حال عدم التزامها بإحالة البيانات المطلوبة في الوقت المحدد.

