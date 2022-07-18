الوكالة الأميركية للتنمية تقدم محارق مخلفات طبية لـ5 بلديات

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا تقديم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية محارق مخلفات طبية لخمس بلديات في ليبيا.

ودربت الوكالة موظفي المستشفيات في تلك البلديات على تشغيل وصيانة تلك المحارق، كما طلبت من البلديات اعتماد سياسة إحراق المخلفات، بالتعاون مع السلطات الليبية، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن هذه المحارق ستمنع من إضرار المجتمعات المحلية عبر المواد الخطرة، وستقلل بشكل كبير من حجم ووزن النفايات التي يتخلص منها مع القضاء على مسببات الأمراض الضارة.

وقالت السفارة الأميركية إن الموظفين والمرضى في عيادات الصحة العامة الليبية يتعرضون لتهديدات صحية باستمرار، في ظل عدم وجود آليات سليمة للتخلص من النفايات الطبية، التي تنتهي في النهاية بالشوارع والأرصفة ومصارف مياه الأمطار، علاوة على ذلك، التحديات التي تسببت فيها جائحة فيروس «كورونا» المستجد.