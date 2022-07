ليبيا- عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا مع الرئيس المعين من قبله لمؤسسة النفط بطرابلس فرحات بن قدارة وأعضاء مجلس الإدارة.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال تأكيده خلال الاجتماع على كون المؤسسة عصب الاقتصاد، في وقت اقتضت فيه المصلحة العامة إصلاح مجلس إدارتها وإعادة تشكيله؛ لأن الرئيس السابق لها لم يكن معينا بشكل قانوني.

وأكد الدبيبة أن قرار تغيير مجلس الإدارة لم ولن يكون صفقة سياسية، فاختياره جاء بعد توافق جميع الأطراف الليبية وبمنأى عن التدخلات الخارجية. معربًا عن ثقته في وطنية وكفاءة رئيس المجلس مع وجوب توقف المشككين عن التخوين وشروع جميع المؤسسات بالاستعداد ودعم الانتخابات المقبلة.

وشدد الدبيبة على وجوب رفع إنتاج النفط بأقصى سرعة لزيادة فرص التنمية، مع ضرورة تسوية أوضاع العاملين المالية والمعيشية، مبينًا أن ثمرة قرار تغيير مجلس الإدارة كانت فتح الحقول والبدء في التصدير وعودة الكهرباء للمحطات المتوقفة. على حد تعبيره.

The post الدبيبة: قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط لم ولن يكون صفقة سياسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية