الصغير: المشري نكث بعهده لـ«عقيلة» في المغرب بشأن إرسال ترشيحات المناصب السيادية

قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد الهادي الصغير، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أبلغ رئيس مجلس الدولة خالد المشري، بضرورة إحالة الأسماء المرشحة من قبلهم للمناصب السيادية لتسميتها من مجلس النواب طبقا لاتفاق المغرب بين الرئيسين، لكن المشري لم يلتزم بتقديم الأسماء، ولم يفِ بالالتزامات التي تعهد بها في لقائي جنيف والمغرب.

أضاف الصغير في تصريحاتٍ صحفية، أن عقيلة صالح أبلغ البعثة الأممية والمستشارة ستيفاني ويليامز رسميا بأن مجلس الدولة ورئيسه لم يلتزموا بتقديم أسماء للمناصب السيادية، ومن ثم سيذهب مجلس النواب بعيدا في هذا الملف إذا استمر تعنت المشري ومجلسه وتباطؤه، وهناك جلسة رسمية قريبا لحسم هذا الملف سواء أقدم مجلس الدولة أسماء أم لا.