فريق طبي من ألمانيا يصل ليبيا ضمن خطة توطين العلاج بالداخل

كشف جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، عن وصول الفريق الطبي المساعد من ألمانيا تنفيذاً لخطة الجهاز في توطين العلاج بالداخل بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم.

وأوضح المركز، أن زيارة الفريق الطبي المساعد تأتي لفرز ملفات الحالات التي هي في قوائم الانتظار لتصنيفها حسب الأولوية، لمعرفة عدد الحالات التي تحتاج عمليات، وإعطاء العلاج اللازم لباقي الحالات.

وأشار جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الى أن هذه الزيارة هي استعدادا لوصول الفريق الطبي الألماني في تخصص جراحة العظام واليد التجميلية وجراحة المفاصل بالمناظير خلال الأيام القادمة لإجراء عمليات جراحية.