المشري: حريصون على ملكية الإدارة المالية والشفافية في تسييلها

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية خالد شكشك وسليمان الشنطي.

بيان صحفي صدر عن المجلس تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء الذي حضره عمر بوشاح النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري شهد بحث جملة من القضايا الإدارية والمالية والاقتصادية، وآخر مستجدات توحيد السلطة النقدية، وآلية تعزيز الاقتصاد ودخل المواطن.

وبحسب البيان، شدد المشري على حرص المجلس على ملكية الإدارة المالية والشفافية في تسييلها واستعداده لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون كل المؤسسات.

