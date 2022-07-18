الناظوري يصل إلى طرابلس في إطار استكمال المشاورات العسكرية مع الحداد

أخبار ليبيا 24

وصل، رئيس الأركان العامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، الفريق عبدالرزاق الناظوري، إلى طرابلس، اليوم الإثنين، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار معيتيقة، رئيس أركان المنطقة الغربية، الفريق محمد الحداد.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الناظوري وصل على رأس وفد من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، حيث أشارت المصادر، إلى أن الناظوري سيجري مشاورات جديدة مع الحداد في إطار توحيد المؤسسة العسكرية، والتي سبق أن عقدت بينهما في سرت.

وأظهرت، صورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، استقبال الحداد للناظوري لدى وصوله إلى معتيقة.

وفي منتصف يونيو الماضي، اجتمع الجانبان في القاهرة، لدعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وأكد رئيسا الأركان العامة، على حرصهما على ضمان إنجاح المسار العسكري الذي حرصت مصر على استضافة أعماله لتسوية الأزمة في ليبيا واستعادة العمل بمسار توحيد المؤسسة العسكرية.