اللافي يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية تطورات الوضع في ليبيا

بحث عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع ‏القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا، تامر مصطفى، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد اللافي، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيدا بدور القاهرة في دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وجهودها في رعاية بعض مسارات الحوار الليبي.

من جهته جدد مصطفى، حرص بلاده على دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحق الأمن والاستقرار في البلاد، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمشاركة جميع الليبيين.

مشاورات اللافي في إطار مبادرة «الرئاسي»

ويوم السبت الماضي، التقى اللافي، المشري، حيث ناقش معه آليات معالجة «النقاط الخلافية» في المسار الدستوري، وذلك بغية استكمال المشاورات حول إنجاز خارطة الطريق نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

– اللافي يبحث مع المشري آليات معالجة «النقاط الخلافية» لإنجاح المسار الدستوري

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ومطلع يوليو أعلن المجلس الرئاسي مبادرة تتمثل في تكليف اللافي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.