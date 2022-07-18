أوحيدة: التدخلات الأجنبية في ليبيا لها تداعيات مؤثرة على المسار الوطني

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قال، النائب مصباح أوحيدة، إن التدخلات الأجنبية في ليبيا لها تداعيات عميقة تؤثر على المسار الوطني الهادف إلى التغير بانتخابات وطنية.

وانتقد أوحيدة، اجتماعات المسؤولين في طرابلس مع أحد سفراء الدول لدى ليبيا، مشيرًا إلى أن وكأنه “الحاكم الفعلي” في العاصمة.

وكتب أوحيدة، عبر تويتر، “سفير يجمع كل مسئولي طرابلس المتصارعين على طاولة واحدة ويتوسطهم وكأنه الحاكم الفعلي لطرابلس.. هذا يعكس الحقيقة المرة التي يعيشها الساسة في بلادنا”.

سفير يجمع كل مسئولي طرابلس المتصارعين على طاولة واحدة ويتوسطهم وكأنه الحاكم الفعلي لطرابلس

هذا يعكس الحقيقة المرة التي يعيشها الساسة في بلادنا. — Musbah Awhida (@MDAwhida) July 18, 2022

وأضاف أوحيدة، أن “التدخلات الأجنبية وأذنابها بالداخل لها تداعيات عميقة تؤثر على المسار الوطني الهادف إلى التغير بانتخابات وطنية تنتقل فيها البلد إلى مرحلة تستعيد فيها ما ضاع منها طيلة فترة الانقسام السياسي”.