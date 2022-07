الحفني: دور الصين مطلوب لإعادة إعمار ليبيا المنكوبة

ليبيا – أجرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية الناطقة بالإنجليزية حوارًا مع نائب وزير خارجية مصر الأسبق السفير علي الحفني حول تطورات الأوضاع الدولية.

المقابلة التي تابعتها وترجمت ما يرتبط بالسياق الليبي منها صحيفة المرصد، شدد خلالها الحفني الذي شغل منصب السفير المصري في الصين سابقًا على الحاجة لمشاركة القوى العالمية، وخاصة الصين لمساعدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستعادة الاستقرار والسلام والأمن.

وأضاف الحفني: إن دور الصين مطلوب لإعادة إعمار ليبيا المنكوبة في ظل وضع فوضوي متقلب في المنطقة يستلزم مشاركة صينية أكبر للمساعدة في إيجاد تسويات سياسية للأزمات الإقليمية، وتشجيع القوى الإقليمية والخارجية على وقف محاولاتها لزيادة زعزعة الاستقرار ووقف هيمنتها وسياساتها التوسعية.

ترجمة المرصد – خاص

