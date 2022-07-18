وزارة الصحة تتابع الاستعدادات لمواجهة الموجة الخامسة من “كورونا”

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تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح استعدادات الوزارة لمواجهة الموجة الخامسة من فيروس “كورونا”.

واستعرض مع مسؤولي الإدارات بوزارة الصحة ف اجتماع طاري أمس الأحد اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإضافية ضمن جهود الدولة للاستعداد ومواجهة الموجة الخامسة.

وناقش الاجتماع عدد من المواضيع ، أبرزها، رفع كفاءة الموارد البشرية من العاملين بأقسام العناية الفائقة، وتعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة والمتعلّقة بالتأهب والاستجابة.

وشدد الاجتماع على رفع جهوزية مراكز العزل، ومضاعفة قدرات النظام الصحي لمواجهة تحديات جائحة كورونا.

وأكد على توفير الاحتياجات اللازمة لإجراء المسحات والفحوصات المخبرية اليومية لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالمختبرات المرجعية.