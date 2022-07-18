بودوارة: الدعوة لعودة الملكية تواصل حصد المؤيدين

رأى أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية، أن الدعوة لعودة الملكية تواصل حصد المؤيدين، مع استمرار عجز الموجودين بالسلطة منذ أكثر من عقد على إخراج ليبيا من أزماتها.

وقال بودوارة في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»، دون ذكر الكيفية التي استند عليها لتقدير هذا العدد: “عدد المؤيدين للملكية يقدر بما يتراوح ما بين 700 ألف و900 ألف مواطن، ونحن على تواصل جيد مع مكونات سياسية وعسكرية وقبلية في ليبيا، وهو ما تُرجم في الحضور الواسع لما تم تنظيمه من مؤتمرات، فضلاً عن لقاءات عُقدت أيضاً مع قيادات أهالي مدن عدة، وظهر خلالها تنسيق بالمواقف، خصوصاً فيما يتعلق بالدعوة لإلقاء السلاح”.

وأضاف “ليس هناك أي ردات فعل مناهضة من أي قوى أو تيار سياسي، بما في ذلك أنصار النظام السابق، ونحن نعمل من 2013، وأعلنَّا من البداية أن مشروعنا هو مظلة لكل الليبيين بلا تفرقة، وأن من أخطأ بحق ليبيا وأهلها فيجب إحالته للقضاء، كما أن دستور الاستقلال ليبيا حُكِمت به 18 عاماً، والجميع يشهدون بأنها كانت فترة مزدهرة، لذا تعد العودة للملكية خطوة نحو الاستقرار والحياة الديمقراطية، لا خطوة إلى الوراء”.