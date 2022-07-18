مصر: حريصون على دعم الحل السياسي للأزمة الليبية للوصول إلى انتخابات جدد القائم بالأعمال بسفارة مصر لدى ليبيا، تامر مصطفى، التأكيد على حرص القاهرة على دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحق الأمن والاستقرار في البلاد، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمشاركة جميع الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، مع ‏القائم بالأعمال بسفارة مصر لدى ليبيا، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد اللافي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيداً بدور مصر في دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وجهودها في رعاية بعض مسارات الحوار الليبي.