الحويج يقرر حظر جمع عضوية أكثر من مجلس إدارة 3 شركات مساهمة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، قرارا بحظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ثلاث شركات مساهمة في الداخل والخارج سواء بصفة شخصية أو بالإنابة عن الغير، تنفيذا لأحكام التشريعات للشركات المساهمة بما في ذلك المصارف التجارية.

وحسب القرار، الذي نشرته الوزارة، فإنه تبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة وينصرف البطلان إلى العضوية الأحدث.

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وحظر الحويج تعدد العضوية لأكثر من شركة واحدة في الشركات العامة التي تقرر الاستعانة بأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية في مجالس إدارتها على أن يكون شغلهم للعضوية على سبيل التفرغ التام، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما وجه القرار الشركات المساهمة العامة والخاصة والمصارف التجارية تسوية أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القرار.