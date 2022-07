تايمز أوف مالطا: معرض للصور يوثق تأثيرات الحرب على الحياة المدنية في ليبيا

ليبيا- واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية نشاطات معرض للصور حمل العنوان “تأملات إنسانية في الحرب”.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، أشار إلى استضافة منشآت مؤسسة “مالطا إنتربرايز” المالطية في مدينة بيتا أعمال المصورين الصحفيين المالطيين “دارين زاميت لوبي” و”هايدي ليفين” حتى الـ23 من مايو الجاري.

وأضاف التقرير: إن المعرض ضم صورًا تمثل الاضطرابات في عدة دول من بينها ليبيا، فضلًا عن توثيقها لتأثير الحرب على الحياة المدنية.

ترجمة المرصد – خاص

