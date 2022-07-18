أوحيدة: التدخلات الأجنبية وأذنابها بالداخل تؤثر على المسار الوطني

أخبارليبيا24

انتقد عضو مجلس النواب مصباح اوحيدة التدخلات الأجنية في ليبيا معتبرًا أنها تؤثر على المسار الوطني.

وقال أوحيدة في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”التدخلات الأجنبية وأذنابها بالداخل لها تداعيات عميقة تؤثر على المسار الوطني”.

وأضاف النائب :”هذه التدخلات تؤثر على المسار الوطني والتغير بانتخابات وطنية تنتقل فيها البلد إلى مرحلة تستعيد فيها ما ضاع منها طيلة فترة الانقسام السياسي”.

وتابع أوحيدة :”سفير يجمع كل مسؤولي طرابلس المتصارعين على طاولة واحدة ويتوسطهم وكأنه الحاكم الفعلي لطرابلس”.

وختم عضو مجلس النواب تغريدته بالقول :”هذا يعكس الحقيقة المرة التي يعيشها الساسة في بلادنا”.