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أوحيدة: التدخلات الأجنبية وأذنابها بالداخل تؤثر على المسار الوطني

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 

أخبارليبيا24

انتقد عضو مجلس النواب مصباح اوحيدة التدخلات الأجنية في ليبيا معتبرًا أنها تؤثر على المسار الوطني.

وقال أوحيدة في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”التدخلات الأجنبية وأذنابها بالداخل لها تداعيات عميقة تؤثر على المسار الوطني”.

وأضاف النائب :”هذه التدخلات تؤثر على المسار الوطني والتغير بانتخابات وطنية تنتقل فيها البلد إلى مرحلة تستعيد فيها ما ضاع منها طيلة فترة الانقسام السياسي”.

وتابع أوحيدة :”سفير يجمع كل مسؤولي طرابلس المتصارعين على طاولة واحدة ويتوسطهم وكأنه الحاكم الفعلي لطرابلس”.

وختم عضو مجلس النواب تغريدته بالقول :”هذا يعكس الحقيقة المرة التي يعيشها الساسة في بلادنا”.

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اخبار ليبيا 24

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