مصراتة: البدء في صيانة عدد من المدارس والمنشآت التعليمية

أعلنت بلدية مصراتة البدء في أعمال الصيانة لبعض المرافق التعليمية بالبلدية، وذلك بعد حصر المدارس والمنشآت التي تحتاج إلى صيانة بشكل عاجل.

وقالت البلدية في بيان اليوم الإثنين إن أعمال الصيانة تأتي بعد مخاطبة الجهات المعنية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال الفترة الماضية، مشددة على ضرورة عودة هذه المنشآت لتقديم الخدمات بالشكل الأفضل، وتعزيز البنية التحتية لقطاع التعليم.

وأوضحت البلدية أن أعمال الإنشاءات والصيانة التي بدأت منها: إضافة مبنى للأرشيف وأعمال الصيانة لمدرسة بن غلبون للتعليم الثانوي، وذلك بالفرع البلدي شهداء الرميلة.

كما أشار البيان إلى البدء في أعمال الصيانة لمدرسة ذات السواري للتعليم الأساسي بالفرع البلدي المحجوب، مضيفا أن أعمال الصيانة والإنشاءات تأتي بالتنسيق مع مراقبة التعليم مصراتة .

جانب من أعمال صيانة عدد من المدارس في مصراتة. (البلدية)

جانب من أعمال صيانة عدد من المدارس في مصراتة. (البلدية)

جانب من أعمال صيانة عدد من المدارس في مصراتة. (البلدية)

جانب من أعمال صيانة عدد من المدارس في مصراتة. (البلدية)