اللافي يشيد بالدور المصري في جهود المصالحة الليبية

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بحث، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، ‏مع القائم بالأعمال بسفارة مصر لدى ليبيا، تامر مصطفى، عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة أخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وقال المجلس الرئاسي، إن اللافي، أكد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيداً بدور مصر في دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وجهودها في رعاية بعض مسارات الحوار الليبي.

وأضاف، أن القائم بالأعمال المصري، جدد حرص القاهرة على دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحق الأمن والاستقرار في البلاد، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمشاركة جميع الليبيين.