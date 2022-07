بلير يقر بخطأ بريطانيا والغرب المتمثل بانخفاض المشاركة في ليبيا

ليبيا- شدد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير على وجوب استفادة الغرب من الأخطاء المرتكبة في ليبيا وعدد من الدول الأخرى لتصحيح سياساته الخارجية.

موقف بلير جاء خلال محاضرة ألقاها في ندوة نظمتها مؤسسة “ديتشلي” البريطانية الأميركية في الـ16 من يوليو الجاري تابعتها وترجمت ما يتعلق بليبيا منها صحيفة المرصد، أكد فيها أهمية اعتماد استراتيجيات متابعة التنسيق والالتزام والاختصاص بخصوص الانخراط الغربي في القضايا الدولية.

وأوضح بلير أن بريطانيا والغرب عليهم إظهار قوة البقاء والالتزام حتى عندما يكون الأمر صعبًا، وأن هذا هو أحد الدروس المستفادة انخفاض المشاركة في ليبيا، مؤكدًا في ذات السياق التنسيق لمواجهة المخاطر في منطقة الساحل المتمثلة بتنامي الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

ترجمة المرصد – خاص

