السفير المالطي: البدء في منح التأشيرات من بنغازي في 24 يوليو

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أعلن سفير دولة مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا اليوم الإثنين إن السفارة المالطية ستشرع في منح التأشيرات من داخل بلدية بنغازي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 يوليو.

وأوضح صليبا خلال لقائه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، أن منح التأشيرات من خلال مكتب التأشيرات الكائن بمنطقة الفويهات مُقابل نادي الفويهات الرياضي.

وناقش اللقاء في مقر البلدية الإجراءات المُتعلقة بمنح التأشيرات للمواطنين من داخل بلدية بنغازي.

وبحث الجانبان سُبل التعاون في المجالات التعليمية والصحية والثقافية إضافة إلى التنسيق مع غُرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي لترتيب لقاء لعدد من رجال الأعمال المالطيين والليبيين في مدينة بنغازي

وأكد السفير المالطي، حرصه على تحقيق بداية فعلية في المواضيع ذات الاهتمام المُشترك التي تم النقاش بشأنها وحرص دولة مالطا على التعاون في مُختلف المجالات.