الناظوري والحداد وأعضاء لجنة «5+5» يناقشون استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية

أكد المركز الإعلامي لرئاسة أركان قوات القيادة العامة عقد اجتماع لقوات «الجيش الليبي» بحضور كل من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ورئيس أركان قوات القيادة الفريق أول عبالزراق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، لمناقشة استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال المركز إن «الاجتماع التقابلي الثاني للجيش الليبي عقد اليوم الإثنين في طرابلس في إطار استكمال عمل اللجنة العسكرية»، مشيرا إلى مناقشة العديد من المواضيع في الاجتماع من بينها، «تذليل الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة العسكرية، وكذلك استكمال الخطوات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية».

وجرى اللقاء الأول بين الناظوري والحداد في سرت في 11 ديسمبر الماضي، إذ شدد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية.

جانب من اجتماع أعضاء لجنة «5+5» في طرابلس، 18 يوليو 2022. ( المكتب الإعلامي لرئاسة أركان قوات القيادة العامة ).

جانب من اجتماع أعضاء لجنة «5+5» في طرابلس، 18 يوليو 2022. ( المكتب الإعلامي لرئاسة أركان قوات القيادة العامة ).