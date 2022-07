ديلي بروغريس: أردوغان يستخدم ورقة ليبيا لتجسيد نفسه سلطانًا عثمانيًا جديدًا

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ديلي بروغريس” الأميركية الضوء على ألاعيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخارجية لربح معركته في تركيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أكد أن أردوغان يعلم جيدًا أن الغرب يحتاج إلى تركيا بقدر ما تحتاج الأخيرة لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، وهو ما يجعله يتلاعب بأوراقه الخارجية في سبيل كسب معركة الداخل المتمثلة بالانتخابات الرئاسية في العام 2023.

وأضاف التقرير: إن أردوغان يستخدم وجود بلاده العسكري في ليبيا بهدف الضغط على روسيا لصالح “ناتو”، في وقت يعمل فيه بشكل مستقل إلى حد كبير عن الحلف لمصلحته هو، أملًا منه في تجسيد مجد الإمبراطورية العثمانية في أذهان أتباعه؛ لأنه يعتقد في نفسه سلطانًا جديدًا.

ترجمة المرصد – خاص

