زياد الجقم يحسم الجدل حول أخبار إطلاق سراح والده

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حسم زياد الجقم – نجل الطيار عامر الجقم المحتجز في الزاوية – اليوم الإثنين، الأخبار والشائعات المتداولة حول إطلاق سراح والده.

وقال الجقم في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”اختصارًا لكل الأخبار والشائعات التي مفادها خروج الوالد كتب محمد الفار المسؤول عن سجن الوالد :”تتناقل بعض الصفحات ومواقع التواصل أخباراً مفادها دخول الطيار عامر الجقم في صفقة سياسية او غيرها”.

وأضاف زياد نقلا عن منشور الفار :”عليه ننفي هذا نفياً قاطعاً والجقم مازال في مكانه لدينا ولا سلطة لأحد عليه إلا القضاء أو بحسب الاتفاق”.

وتابع الفار :”مازلنا على عهدنا بإطلاق سراحه مقابل الأسرى من شرفاء المنطقة الشرقية نساءاً ورجالاً غير المتورطين في قضايا إرهابية منهم حسب الاتفاق مع النائب العام.

وختم الجقم الأبن منشوره بالقول :”الكلام منقول وواضح”.

وكانت عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارًا تفيد بأنه تم الإفراج عن الطيار الأسير عامر الجقم المحتجز في مدينة الزاوية عقب سقوط طائرته في حرب طرابلس في 2019.