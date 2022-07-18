مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب دعم مغادرة القوات الأجنبية من ليبيا فوراً

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة (أسامة عبد الخالق) الاثنين حرص بلاده على الدفع لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام فى ليبيا.

وشدد (عبد الخالق) في تصريح له على ضرورة دعم المسار الذى يحدده الليبيون دون أي تدخلات أو إملاءات خارجية، مشيرا أن مصر حريصة على التواصل مع جميع الأطراف الليبية دون تمييز؛ لمساعدتهم على التوصل للحلول الملائمة.

كما لفت المندوب المصري لدى الأمم المتحدة أن مصر تسعى خلال التواصل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمجلس الأمن للتأكيد على ضرورة دعم الحل الليبي-الليبى، ومواجهة التدخلات الخارجية فى ليبيا، ووجود القوات الأجنبية بالبلاد الذي يتعين مغادرتهم جميعا بشكل فوري.