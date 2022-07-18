بعد توقف ثلاثة أشهر.. ميناء البريقة يستقبل أول ناقلة لشحن النافتا

استقبل ميناء البريقة النفطي أول ناقلة لشحن كمية من المكثفات (النافتا) بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

يأتي هذا بعد إعلان مـجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة رفع القوة القاهرة واستئناف عمليات التصدير.

وبينت منصة حكومتنا بموقع “فيسبوك” أن الدرة الإنتاجية لميناء البريقة تتراوح من 60 إلى 120 برميل نفط خام يوميا والسعة التخزينية تبلغ 200 ألف برميل نفط خام يوميا وتبلغ مساحة الرصيف التجاري 85011 م مربع.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لميناء البريقة النفطي 400 ألف طن سنويا وأكبر حمولة للسفينة يمكن استقبالها تبلغ 30000طن/ غاطس 10.0 متر.