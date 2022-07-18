زياد الجقم يوضح حقيقة الإفراج عن والده

العنوان – المرج

نفى زياد الجقم الأخبار المتداولة حول إطلاق سراح والده الطيار الأسير عامر الجقم في مدينة الزاوية.

وقال الجقم في منشور على حسابه في موقع “فيسبوك” :”اختصار لكل الأخبار والشائعات التي مفادها خروج الوالد فإن محمد الفار المسؤول عن سجن الوالد كتب منشورًا بالخصوص”.

وأضاف نجل الطيار :”أن الفار قال في منشوره إن بعض الصفحات ومواقع التواصل تتناقل أخباراً مفادها دخول الطيار عامر الجقم في صفقة سياسية أو غيرها، عليه ننفي هذا نفياً قاطعاً والجقم مزال في مكانه لدينا ولا سلطة لأحد عليه إلا القضاء أو بحسب الاتفاق”.

وتابع الفار :”مازلنا على عهدنا بإطلاق سراحه مقابل الأسرى من شرفاء المنطقة الشرقية نساءً ورجالاً غير المتورطين في قضايا إرهابية منهم حسب الاتفاق مع النائب العام”.