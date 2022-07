ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن حل الأزمة الليبية ما زال بعيدًا.

لنقي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” قال: إن الإرادة الوطنية الليبية -بكل تأكيد- غائبة نتيجة الانقسامات بين من هم في المشهد السياسي حول كيفية تقسيم المال العام وحصة كل فريق، إضافة إلى الفساد المالي والإداري، ودور الجماعات المسلحة، وتأثيرها على القرار السيادي.

وأضاف: “لا ننسى أيضًا الحراك الشعبي الذي شهدته بعض المدن للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في البلاد والذي لا نستطيع التكهن بنتائجه”.

ورأى لنقي أن تمسك روسيا حاليًا بعدم ترك مكاسبها التي حققتها في ليبيا وقواعدها المحيطة بمنابع النفط وموانيه، وكذلك الوضع الدولي المتدهور نتيجة حرب أوكرانيا، واحتمال توسع رقعة الصراع الدولي، تعطي مؤشرات على أن حسم الأزمة الليبية ما زال بعيدًا.

The post لنقي: احتمال توسع رقعة الصراع الدولي تعطي مؤشرات على أن حسم الأزمة الليبية ما زال بعيدًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية