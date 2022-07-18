الناظوري والحداد يعقدا اجتماعًا تقابليًا استكمالًا لأعمال اللجنة العسكرية (5+5)

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عقد رئيس الأركان العامة ببنغازي الفريق أول عبدالرازق الناظوري، اليوم الإثنين اجتماعًا تقابلياً مع رئيس الأركان العامة بطرابلس الفريق أول محمد الحداد.

ويأتي الاجتماع الذي عقد في العاصمة الليبية طرابلس في إطار استكمال عمل اللجنة العسكرية 5+5.

وكان الاجتماع التقابلي الثاني للجيش الليبي بحضور أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، وتمت مناقشة عدة ملفات أبرزها الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة العسكرية، وكذلك استكمال الخطوات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

وصل، رئيس الأركان العامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، الفريق عبدالرزاق الناظوري، إلى طرابلس، اليوم الإثنين، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار معيتيقة، رئيس أركان المنطقة الغربية، الفريق محمد الحداد.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الناظوري وصل على رأس وفد من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، حيث أشارت المصادر، إلى أن الناظوري سيجري مشاورات جديدة مع الحداد في إطار توحيد المؤسسة العسكرية، والتي سبق أن عقدت بينهما في سرت.