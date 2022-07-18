المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب: تصريحات دغيم “المقاطع” عن عقيلة صالح محض افتراء وكذب وتدليس

نفى المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، كل ما جاء على لسان عضو مجلس النواب زياد دغيم، الذي وصفه بـ”المقاطع”.

وأكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان له عبر حسابه على “فيسبوك”، أن زياد دغيم مقاطع لكافة جلسات مجلس النواب لمدة قاربت الـ 10 أشهر، لذلك فإنه لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل المجلس.

واستنكر، المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، نقل زياد دغيم تصريحات مكذوبة ومغلوطة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وشدد المركز الإعلامي، على أن كافة التصريحات التي يدلي زياد دغيم بشأن رئيس مجلس النواب هي محض افتراء وكذب وتدليس ولا تمس للواقع بصلة.