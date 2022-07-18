بن صالح: سألتزم الصمت فعقلي لم يعد يستوعب ما يجري في ليبيا

رأى سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أن عقله لم يعد يستوعب ما يجري في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيلتزم الصمت حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وفقا لتعبيره.

وقال بن صالح، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أشهد أن عقلي لم يعد يستوعب ما يجري في ليبيا، لذلك سألتزم الصمت حتى يتبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود”، على حد قوله.

وأضاف محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري “كتب الله السلامة لوطني وأبعد عنه أهل السوء والفجور”، بحسب تعبيره.