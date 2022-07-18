النويري وأونماخت يبحثان المستجدات السياسية في ليبيا

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التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري السفير الالماني لدى ليبيا السيد ميخائيل أونماخت اليوم الإثنين بمكتبه في مقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإنه تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وأوضح أنه تم مناقشة عن عدد من قضايا الشأن الليبي وسبل معالجتها بما يحقق الاستقرار.

وتم بحث كيفية استثمار كافة الظروف من أجل الوصول إلى تسوية للوصول لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذلك في أقرب الآجال تحقيقا لمطلب الشعب الليبي.