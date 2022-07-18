بوراص: الناظوري جاء إلى طرابلس في «زيارة اجتماعية» فقط    

وصفت عضو مجلس النواب (ربيعة بوراص) ، إن لقاء الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان بالقوات المسلحة العربية الليبية، مع رئيس الأركان بالمنطقة الغربية (محمد الحداد) أنه عبارة عن زيارة اجتماعية، ولا يدل على توحيد المؤسسات العسكرية.

وقالت (بوراص) في تصريح صحفي: “لا نريد من العسكريين مصالحة اجتماعية نريد منهم عزيمة عسكرية وشجاعة مهنية تساعد في تحرير المؤسسة العسكرية من حكم العائلة وهيمنة القبيلة والامتدادات القومية والعلاقات العابرة للحدود”.

وأكدت (بوراص) أن زيارة (الناظوري) لطرابلس لن تسفر عن أي إنجاز طالما لم تتخلص المؤسسة العسكرية مما سمته الارتهان العائلي والخارجي.